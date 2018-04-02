Çebi: Şansımız hepsinden çok – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çebi: Şansımız hepsinden çok

    Çebi: Şansımız hepsinden çok

    İkinci başkan , 'ın şampiyonluk şansını rakiplerinin hepsinden daha yukarıda gördüğünü söyledi.

    İkinci başkan , 'ın şampiyonluk şansını rakiplerinin hepsinden daha yukarıda gördüğünü söyledi. 'te 'Spor Yöneticiliği' dalında ödül aldığı törende konuşan Çebi, "Düşme hattındaki takımlar, şampiyon olmak için oynayanlar, 2'nci, 3'üncü, 5'inci olmak için oynayan takımlar kendi aralarında gerçekten çok ciddi bir mücadele verecekler. Bir şey söylemek için çok erken ama bana göre Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının biraz daha hepsinden yukarıda olduğunu düşünüyorum" dedi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çebi: Şansımız hepsinden çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN