Sezon sonu Beşiktaş'ta 10 isim yuvadan uçuyor! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Sezon sonu 'ta 10 isim yuvadan uçuyor!

    Sezon sonu <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta 10 isim yuvadan uçuyor!

    Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizasyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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