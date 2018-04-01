Oğuzhan geri döndü
Lens’i kulübeye çeken Güneş, Oğuzhan’ı 5 hafta sonra 11’de sahaya sürdü
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanya maçında sakat ve cezalılıların dışında, bir de rotasyon yaptı. Quaresma, Medel ve Adriano'nun kart cezaları nedeniyle forma giymediği Alanya karşılaşmasında; kötü futbolu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Lens de kulübeye çekildi. Hollandalı yıldızın yerine sahaya ilk 11'de Oğuzhan Özyakup çıktı. Ligde en son 21. haftadaki Karabük maçında ilk 11'de şans bulan Oğuzhan, böylece 5 maç sonra yeniden başlama düdüğüyle birlikte görev aldı. Oğuzhan, G.Birliği ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna girmişti.
ÜÇ MAÇTA KULÜBEDE KALMIŞTI
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup; Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen, Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilmemişti.
ÜÇ MAÇTA KULÜBEDE KALMIŞTI
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup; Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen, Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilmemişti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:02
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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