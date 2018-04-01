Oğuzhan geri döndü – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Oğuzhan geri döndü

    Oğuzhan geri döndü

    Lens’i kulübeye çeken Güneş, Oğuzhan’ı 5 hafta sonra 11’de sahaya sürdü

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Alanya maçında sakat ve cezalılıların dışında, bir de rotasyon yaptı. Quaresma, ve Adriano'nun kart cezaları nedeniyle forma giymediği Alanya karşılaşmasında; kötü futbolu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Lens de kulübeye çekildi. Hollandalı yıldızın yerine sahaya ilk 11'de çıktı. Ligde en son 21. haftadaki maçında ilk 11'de şans bulan Oğuzhan, böylece 5 maç sonra yeniden başlama düdüğüyle birlikte görev aldı. Oğuzhan, G.Birliği ve Başakşehir maçlarında sonradan oyuna girmişti.

    ÜÇ MAÇTA KULÜBEDE KALMIŞTI
    Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu ; Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen, tarafından oyuna dahil edilmemişti.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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