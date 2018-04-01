Hentbolcular zafer peşinde – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Hentbolcular zafer peşinde

    Hentbolcular zafer peşinde

    Hentbol Erkekler Süper Lig’in 23. haftasında bugün ’u konuk edecek Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

    Hentbol Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında bugün 'u konuk edecek Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkacak. Siyah- beyazlılar, rakibiyle berabere bile kalsa, 2017-2018 sezonunun bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mogaz, evinde üst üste 100 galibiyet alarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı. Beşiktaş, Beykoz'u 35-23 yenerek, Süleyman 'ndaki 100. galibiyetine ulaştı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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