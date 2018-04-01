Hentbolcular zafer peşinde
Hentbol Erkekler Süper Lig’in 23. haftasında bugün Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkacak. Siyah- beyazlılar, rakibiyle berabere bile kalsa, 2017-2018 sezonunun bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Beşiktaş Mogaz, evinde üst üste 100 galibiyet alarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı. Beşiktaş, Beykoz'u 35-23 yenerek, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 100. galibiyetine ulaştı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:44
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