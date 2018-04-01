Beşiktaş'ın Talisca'nın alternatifi olarak belirlediği PSG'nin Arjantinli 10 numarası Javier Pastore, transfer açıklamasında bulundu
PSG'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Pastore geleceğine ilikşik açıklamalar yaptı.
Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Paris Saint Germain'in yıldızı Javier Pastore, Takımının Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 yendiği maçın ardından transfer açıklaması yaptı.
Pastore, "Bu konuda net bir şey söyleyemem. Zaten şu an transferi konuşmanın sırası değil fakat başka takıma gitmem elbette mümkün. 1 yıllık kontratım kaldı ve kulübümle konuşacağım. Sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.
PSG'nin 2013'te 43 milyon avro ödeyerek 5 yıllık sözleşme imzaladığı Pastore, o dönem Fransa Ligi tarihindeki en pahalı oyuncusu olmuştu.
28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 27 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:49
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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