Beşiktaş Quaresma'yı arıyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Quaresma'yı arıyor

    Beşiktaş Quaresma'yı arıyor

    , dün akşam kendi sahasında oynadığı maçta 'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışını devam ettirdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan Siyah Beyazlılar ilk 25 dakikada Oğuzhan'ın ara pasları ile 2 pozisyona girse de; gol 'nın kendi kendine yarattığı pozisyon sonrası çektiği şuttan geldi. Bu gol aynı zamanda Talisca'nın bu sezon ligde attığı 11'inci gol olurken, Brezilyalı yıldızın tek başına kazandırdığı puan da 12 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde organize atağın yanı sıra çok alışılan kenar ortalarından mahrum bir oyun sergileyen Kara Kartallar zor bir oyundan 3 puan çıkardı.

    ARANAN OYUNCU RİCARDO QUARESMA
    'ın organize atak yapamadığı ve kenar ortaları beklediği anlarda gözler açık bir şekilde 'yı aradı. Geçen sezonun büyük bölümünde ve bu sezonun genelinde bol paslaşmalı oyundan ziyade kenar ortalarına dayalı bir oyun sistemini benimseyen , Quaresma'nın yokluğunda ceza sahasına top göndermekte zorlandığı net bir şekilde ortada. maçından sonra 5 maç ceza alan Quaresma'nın yokluğunda yerine görev alan orta yapma konusunda Portekizli yıldızın yanına bile yaklaşamadı. Maç başına en az 10 kenar ortası bulunan Quaresma, zaman zaman bu konuda eleştirilse de, yerine görev yapan Lens'in performansı kendisini aranır hale getirdi. Quaresma'nın oynadığı maçlarda Beşiktaş'n sağ kanadından maç başına en az 4 isabetli orta gelirken, Lens'in bu oranı 1 isabetli ortaya bile çıkartamaması Portekizli oyuncunun önemini ifade eden rakamlar olarak göze çarpıyor. Quaresma'nın oynamadığı maçı 2-0, maçı 1-0 kazanılsa bile Trabzonspor maçı 70. dakikadan sonra ve Babel'in şahsi gayretleri ile, Gençlerbirliği maçı da yine Talisca'nın golü ile kazanıldı ve bu maçlarda Beşiktaş, pozisyona girmekte büyük sıkıntılar çekti. Sezonun en kötü maçlarından birinin oynandığı maçı ise 1-0 kaybedildi.

    Quaresma'nın bu sezon 3 gol 6 asisti bulunurken, Lens'in 1 gol sıfır asistlik bir performansı var.

    GÖZTEPE MAÇINDA ORTA SAHA NECİP VE MEDEL'E EMANET
    Beşiktaş, 'u 1-0 yenerken oldukça zorlanmasının yanı sıra orta sahada oynayan 3 oyuncusunu da kaybetti.

    , Atiba ve Oğuzhan dün akşam gördükleri 4. sarı kartlarla önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak maçında cezalı duruma düştü. Orta sahada sürekli oynayan 3 oyuncunun birden cezalı duruma düşmesi ilk kez yaşanan bir durum oldu. Bu durum akıllara hemen Göztepe maçında kim oynayacak sorusunu getiriyor. Kadroya bakıldığında ilk olarak Necip'in oynaması kesin gibi. Necip'in yanında oynayacak diğer ismin ise bu sezon 'in jokeri olan Gary 'in olması bekleniyor.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:15
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