Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!

    Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan - Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören Tolgay Arslan, maçında cezalı duruma düştü.

    'ta 34. dakikada sarı kart gören Tolgay Arslan, gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

    ATİBA'DA CEZALI!

    Beşiktaş'ta 53. dakikada sarı kart gören Atiba, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:19
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