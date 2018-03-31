Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören Tolgay Arslan, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:19
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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