Beşiktaş'ta sakatlanan Talisca, sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Vagner Love girdi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Anderson Talisca'dan sakatlık açıklaması şu şekilde:
"Şu anda bir sorunum yok. Sağlık problemim yok. Maçın sonları, yorgunluk hepsi toplanınca gözüm kararı, başım döndü. Hocamın oyundan almasını istedim."
"Milli takımda iki hafta bana şans verdiği için teknik direktörümüz Tite'ye teşekkür ederim. O tecrübelerimin de üzerine koyarak Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:45
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
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Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Beşiktaş'a Talisca şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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