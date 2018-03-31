Beşiktaş'a Talisca şoku! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    'a şoku!

    Beşiktaş'a Talisca şoku!

    'ta sakatlanan , sedyeyle oyundan çıktı. Yerine Vagner Love girdi.

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson , sakatlığıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Anderson Talisca'dan sakatlık açıklaması şu şekilde:

    "Şu anda bir sorunum yok. Sağlık problemim yok. Maçın sonları, yorgunluk hepsi toplanınca gözüm kararı, başım döndü. Hocamın oyundan almasını istedim."

    "Milli takımda iki hafta bana şans verdiği için teknik direktörümüz Tite'ye teşekkür ederim. O tecrübelerimin de üzerine koyarak Dünya Kupası'na gitmek istiyorum."

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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