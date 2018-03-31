Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle berabere bile kalsa, 2017-2018 sezonunun bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 20 maçta 19 galibiyet alan ve sadece bir kez mağlup olan Beşiktaş Mogaz, 38 puanla lider durumda bulunuyor. En yakın takipçisi 30 puanla Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde olan siyah-beyazlılar, art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğuna ulaşmak için ter dökecek.
Beşiktaş Mogaz, rakibine mağlup olsa dahi, Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un olası yenilgisinde yine mutlu sona ulaşacak.
EVİNDEKİ SON 100 MAÇI KAZANDI
Beşiktaş Mogaz, evinde üst üste 100 galibiyet alarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye karşı 27-25'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 95 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçını kazandı. Beşiktaş, 21. haftada Beykoz Belediyespor'u 35-23 yenerek, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 100. galibiyetine ulaştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:18
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
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İlyasova: Kesin blok
Toplam 1
Yorum
ALİ ELLERİNE KOLLARINA YÜREĞİNE SAĞLIK ERSAN BU BLOK DEĞİL ŞAMAR ŞAMAAR
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