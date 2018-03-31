Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    Hentbol Erkekler 'in 23. haftasında yarın 'u konuk edecek Mogaz, şampiyonluk için sahaya çıkacak.

    Siyah-beyazlılar, rakibiyle berabere bile kalsa, 2017-2018 sezonunun bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.

    'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

    Ligde oynadığı 20 maçta 19 galibiyet alan ve sadece bir kez mağlup olan Mogaz, 38 puanla lider durumda bulunuyor. En yakın takipçisi 30 puanla 'un 8 puan önünde olan siyah-beyazlılar, art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğuna ulaşmak için ter dökecek.

    Mogaz, rakibine mağlup olsa dahi, 'un olası yenilgisinde yine mutlu sona ulaşacak.

    EVİNDEKİ SON 100 MAÇI KAZANDI
    Beşiktaş Mogaz, evinde üst üste 100 galibiyet alarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı.

    'ndaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de 'ye karşı 27-25'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 95 ve 5 maçını kazandı. Beşiktaş, 21. haftada 'u 35-23 yenerek, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 100. galibiyetine ulaştı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:18
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