Siyah-beyazlılar, rakibiyle berabere bile kalsa, 2017-2018 sezonunun bitimine 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 20 maçta 19 galibiyet alan ve sadece bir kez mağlup olan Beşiktaş Mogaz, 38 puanla lider durumda bulunuyor. En yakın takipçisi 30 puanla Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde olan siyah-beyazlılar, art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğuna ulaşmak için ter dökecek.

Beşiktaş Mogaz, rakibine mağlup olsa dahi, Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un olası yenilgisinde yine mutlu sona ulaşacak.

EVİNDEKİ SON 100 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş Mogaz, evinde üst üste 100 galibiyet alarak ulaşılması zor bir başarı yakaladı.

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye karşı 27-25'lik skorla yaşayan siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 95 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası maçını kazandı. Beşiktaş, 21. haftada Beykoz Belediyespor'u 35-23 yenerek, Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 100. galibiyetine ulaştı.