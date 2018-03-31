Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Barış Şimşek tarafından yönetilecek. Lider G.Saray'ın 4, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak. Akdeniz ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar, sonrasında maçlarını yarın oynayacak olan Başakşehir ve G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla
10 ATTILAR, 3 YEDİLER
Beşiktaş, Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi. Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.
Beşiktaş evinde 39 maçtır yenilmiyor. Siyah- beyazlılar, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal'da Atiba, Caner Erkin, Tosic, Oğuzhan ve Tolgay bugünkü karşılaşmada sarı kart görürse, 28. Haftada oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Q7, Medel ve Adriano, bugünkü mücadelede oynayamayacak. Trabzon, G.Birliği, Başakşehir ve bugünkü Alanya maçlarında forma giymeyen Portekizli yıldızın, 5 maçlık cezasının tamamlamasına 1 maç kaldı..
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:53
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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