Sezon sonu Beşiktaş'ta 10 isim yuvadan uçuyor!
Sezon sonunda kadrosunda ciddi bir revizasyona gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve ekibi, kadroda birçok isim ile yollarını ayıracak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:07
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 10
Yorum
mehmet kesinlikle ve kesinlikle bir defa daha görev gelirse ben ve stada defalarca gittiğim 800 e yakın arkadaş grubumuz bırakacaz
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 10
Yorum
USTA YORUMCU MADEM 1959 ÖNCESİ KUPALAR SAYILMIYOR. FB-GS ARASINDA OYNANAN MAÇLARIDA HESAPLAMAZSAK FENERİN GS YE 23 MAÇ OLAN GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 33 OLUR
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 20
Yorum
TARAFTAR Biz taraftarların sloganı da Ferdi babadan HUZURUM KALMADI.
Sezon sonu Beşiktaş'ta 10 isim yuvadan uçuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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