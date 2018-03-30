Güneş'in yüzünü güldüren olay! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Güneş'in yüzünü güldüren olay!

    Güneş'in yüzünü güldüren olay!

    ’ta ve ’nin yanı sıra ’de oynayacak düzeye geldi. ’nin de sakatlığının sona ermesi Güneş’i sevindirdi.

    Kartal maçına odaklanırken Güneş'in morali düzeldi. Bu karşılaşmada cezalı olan , Adriano ve Quaresma'nın forma giyemeyecek olması nedeniyle kara kara düşünen Güneş, , , ve 'nin sakatlığının geçmesiyle kendine geldi. Milli maç için ülkelerine giden oyuncuların da sakatlık yaşamaması başarılı teknik adamı sevindirirken Güneş, Alanya maçının 11'ini belirledi.

    LOVE YİNE YEDEK
    Güneş'in zorlu maçta Adriano'nun yerine 'e şans tanımasına kesin gözüyle bakılıyor. Pepe'nin yanında bu maçta cezalı Medel'in yerine Tosic forma giyecek. Orta alanın göbeğinde Tolgay-Atiba ikilisini bozmayacak olan 'in kenardaki tercihlerinin Lens ve Babel olacağı öğrenildi. Maskeyle sahaya çıkacak olan Negredo'nun arkasında ise 'nın görev yapacağı ortaya çıktı. Güneş'in bu karşılaşmada 'u yine kulübeye çekeceği gelen bilgiler arasında. ile oynayacakları maça kadar puan kaybı istemeyen Güneş'in Alanyaspor, , Akhisar ve maçlarında kesinlikle puan kaybına uğramamaları için oyuncularını uyardığı öğrenildi.

    ALVARO NEGREDO MASKEYLE OYNAYACAK
    maçında çenesine aldığı darbeyle sakatlanan Negredo'nun Alanyaspor maçında özel bir maskeyle sahaya çıkacağı öğrenildi. Vagner Love'un ise bu maçta yedek soyunması bekleniyor. (Takvim)

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:31
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