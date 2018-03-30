Güneş'in yüzünü güldüren olay!

Kartal Alanyaspor maçına odaklanırken Güneş'in morali düzeldi. Bu karşılaşmada cezalı olan Medel, Adriano ve Quaresma'nın forma giyemeyecek olması nedeniyle kara kara düşünen Teknik Direktör Güneş, Negredo, Pepe, Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin sakatlığının geçmesiyle kendine geldi. Milli maç için ülkelerine giden oyuncuların da sakatlık yaşamaması başarılı teknik adamı sevindirirken Güneş, Alanya maçının 11'ini belirledi.

LOVE YİNE YEDEK

Güneş'in zorlu maçta Adriano'nun yerine Caner Erkin'e şans tanımasına kesin gözüyle bakılıyor. Pepe'nin yanında bu maçta cezalı Medel'in yerine Tosic forma giyecek. Orta alanın göbeğinde Tolgay-Atiba ikilisini bozmayacak olan Şenol Güneş'in kenardaki tercihlerinin Lens ve Babel olacağı öğrenildi. Maskeyle sahaya çıkacak olan Negredo'nun arkasında ise Talisca'nın görev yapacağı ortaya çıktı. Güneş'in bu karşılaşmada Vagner Love'u yine kulübeye çekeceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray ile oynayacakları maça kadar puan kaybı istemeyen Güneş'in Alanyaspor, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarında kesinlikle puan kaybına uğramamaları için oyuncularını uyardığı öğrenildi.



ALVARO NEGREDO MASKEYLE OYNAYACAK

Başakşehir maçında çenesine aldığı darbeyle sakatlanan Negredo'nun Alanyaspor maçında özel bir maskeyle sahaya çıkacağı öğrenildi. Vagner Love'un ise bu maçta yedek soyunması bekleniyor. (Takvim)