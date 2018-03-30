Güneş'in yüzünü güldüren olay!
Beşiktaş’ta Negredo ve Pepe’nin yanı sıra Gökhan Gönül’de oynayacak düzeye geldi. Gökhan Töre’nin de sakatlığının sona ermesi Güneş’i sevindirdi.
Kartal Alanyaspor maçına odaklanırken Güneş'in morali düzeldi. Bu karşılaşmada cezalı olan Medel, Adriano ve Quaresma'nın forma giyemeyecek olması nedeniyle kara kara düşünen Teknik Direktör Güneş, Negredo, Pepe, Gökhan Gönül ve Gökhan Töre'nin sakatlığının geçmesiyle kendine geldi. Milli maç için ülkelerine giden oyuncuların da sakatlık yaşamaması başarılı teknik adamı sevindirirken Güneş, Alanya maçının 11'ini belirledi.
LOVE YİNE YEDEK
Güneş'in zorlu maçta Adriano'nun yerine Caner Erkin'e şans tanımasına kesin gözüyle bakılıyor. Pepe'nin yanında bu maçta cezalı Medel'in yerine Tosic forma giyecek. Orta alanın göbeğinde Tolgay-Atiba ikilisini bozmayacak olan Şenol Güneş'in kenardaki tercihlerinin Lens ve Babel olacağı öğrenildi. Maskeyle sahaya çıkacak olan Negredo'nun arkasında ise Talisca'nın görev yapacağı ortaya çıktı. Güneş'in bu karşılaşmada Vagner Love'u yine kulübeye çekeceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray ile oynayacakları maça kadar puan kaybı istemeyen Güneş'in Alanyaspor, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarında kesinlikle puan kaybına uğramamaları için oyuncularını uyardığı öğrenildi.
ALVARO NEGREDO MASKEYLE OYNAYACAK
Başakşehir maçında çenesine aldığı darbeyle sakatlanan Negredo'nun Alanyaspor maçında özel bir maskeyle sahaya çıkacağı öğrenildi. Vagner Love'un ise bu maçta yedek soyunması bekleniyor. (Takvim)
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:31
-
Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
-
Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
-
Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
Güneş'in yüzünü güldüren olay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.