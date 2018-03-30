G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    G.Saray istedi alıyor!

    G.Saray istedi Beşiktaş alıyor!

    Yeni sezonda takımın yaşlandığını da düşünerek revizyona gidecek olan Beşiktaşyönetimi bu konuda şimdiden genç isimlerden oluşan bir liste yaptı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:12
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