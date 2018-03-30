G.Saray istedi Beşiktaş alıyor!
Yeni sezonda takımın yaşlandığını da düşünerek revizyona gidecek olan Beşiktaşyönetimi bu konuda şimdiden genç isimlerden oluşan bir liste yaptı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:12
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Kilit isim Sosa
Toplam 7
Yorum
Vefasizlar Bu ts once bjk macinda nasil yattigini aciklasin.gs nin basinda artik uyuz td yok..tum derbileri alir gs, ts da kotu son bekliyor samiyende
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Dönüş tarihi netleşti
Toplam 1
Yorum
OSMAN DÖNSE NOLACAK İŞ İŞTEN GEÇTİ KINA YAKSIN AZİZ
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Aziz Yıldırım resmen açıkladı
Toplam 7
Yorum
ÇELİK VALLA FB GİTTİ G.S VE BJK BAYRAM YAPIYODUR ŞİMDİ FB ŞAMPİYONLUK YÜZÜ GÖREMEZ
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