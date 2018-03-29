Sakatlık yok iyileşen çok! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Sakatlık yok iyileşen çok!

    Sakatlık yok iyileşen çok!

    Alanya maçı hazırlıklarını eksik sürdüren 'ta milli oyuncuların hazır ve sakatlanmadan dönmesi 'i sevindirdi.

    Alanya maçı hazırlıklarını eksik sürdüren 'ta milli oyuncuların hazır ve sakatlanmadan dönmesi 'i sevindirdi. Quaresma, Vida, Babel ve milli maçları sakatlık yaşamadan tamamladı. iki maçta, Tosic ise son maçta görev almazken, riste edilmedi. Vida dışındaki tüm oyuncular geri dönerken; Milli maçlar arasında ve 'nun da olumlu yönde iyileşme göstermesi ve her iki futbolcunun da oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme oldu.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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