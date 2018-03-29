Galatasaray’ı unutun!
Şenol Güneş, futbolcularını sert bir dille uyardı: “Herkesin kafasında G.Saray derbisinin final olacağı düşüncesi var. Eğer o maça kadar puan kaybedersek, bu galibiyetin bir önemi kalmaz. Sadece G.Saray’la değil, 8 tane final maçımız var, herkes bunu aklına iyice kazısın. Derbiye geldiğimizde herkes kendiliğinden motive olur”
Tüm hesaplarını üst üste üçüncü şampiyonluk için yapan siyah-beyazlılarda, G.Saray derbisinin 'final' olarak değerlendirilmesi teknik direktör Şenol Güneş'i kızdırdı. Beşiktaş camiası, tüm hesaplarını G.Saray'ı yenmek üzerine kuruyor, ancak bu hesaplamalarda G.Saray derbisinin 'final' maçı olarak gösterilmesi Şenol Güneş'i oldukça rahatsız ediyor. Tecrübeli teknik adam önlerindeki maçları kazanmadan bu tarz söylemlere girmenin doğru olmayacağını ifade ederek 'Sadece Galatasaray değil her maçımız final' diyor.
HESAP YAPMAYIN
Güneş'in şampiyonluk hesaplamaları ile ilgili sürekli olarak şu ifadeleri kullanıyor: "Herkesin kafasında G.Saray maçının final olacağı düşüncesi var. Ezeli rakibimizi sahasında yenmek bir hedef olabilir ama oraya gidinceye kadar oynayacağın maçlarda puan kaybedersen, G.Saray maçının bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden önceliğimiz maç maç gitmek ve her maça final gözüyle bakmak olmalı. G.Saray maçına geldiğimizde oyuncular zaten kendi kendine motive olur. O yüzden bu tip söylemleri ve 8'de 8 hesaplamalarını camia olarak bir kenara bırakalım, sadece işimize konsantre olalım"
KARTALLAR YUVASINA GÜVENiYOR
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için 8'de 8 hedefi koyan siyah-beyazlıların en büyük güvencesi bu maçların 5'ini Vodafone Park'ta oynayacak olması. İç sahadaki maçlara 3 puandan 15 puan yazan Kara Kartallar, Akhisar, G.Saray ve Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacakları maçları da kazanmak için yüksek motivasyona ihtiyaç duyuyor. İlk yarıda bu üç takımdan sadece Akhisar'a puan kaptıran Beşiktaş; G.Saray ve Osmanlıspor'u farklı geçmişti. Şampiyonluk motivasyonunun oyuncular üzerinde yapacağı pozitif etki ile Akhisar ve Osmanlı deplasmanlarından mutlaka 3 puan ile döneceklerine inanan Kartal'da tek hedef kalan virajları kazasız dönebilmek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:36
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Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
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Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
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Toplam 9
Yorum
Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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