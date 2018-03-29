Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ahmet Dursun, Siyah-Beyazlılar'ın sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber'le anlaştığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol yorumcusu Serkan Reçber'e sportif direktörlük teklifinde bulundu.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ın eski yıldızı Ahmet Dursun sitem dolu sözlerle yönetime yüklendi.

"Böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil" diyen Dursun, "Ne tür hainlik etmişiz? Beşiktaş'a hizmet vermek dışında bir düşüncemiz yok" dedi.

İşte Ahmet Dursun'un açıklamaları:

"Üzülerek bunu paylaşmak zorundayım. Beşiktaşımıza sportif direktörluk için Serkan Reçber'le görüşüldüğü haberler var ki dogru. Ben olmak üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız abilerimiz dururken böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil! Bu görevi yapması gereken bu kulübü seven, hizmet etmek isteyen gerçek Beşiktaşlı olmalo,aksini söyleyen benim için Beşiktaşlı değildir nokta! Biz ne kötü insanlarmışız, ne tür hainlik etmişiz? Beşiktaş'a hizmet vermek dışında bir düşüncemiz yok, keşke yabancılara verdiğiniz değerleri öz evlatlarınıza verseydiniz."





Serkan Reçber kimdir?

Günümüzde futbol yorumculuğu yapan Serkan Reçber, geçmişte uzun yıllar boyunca profesyonel olarak futbol oynadı.

Futbola Zeytinburnuspor'da başlayan ve forvet pozisyonunda oynayan Reçber, Zeytinburnuspor dışında Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Bursaspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe formasını 1995-1996 sezonunda giyen ve çok fazla şans bulamayan Serkan Reçber, o sezon sarı-lacivertli ekiple lig şampiyonluğu yaşadı.

Serkan Reçber uzun süredir yorumculuk yapıyor.