Beşiktaşlı yıldıza İspanyol kancası! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    yıldıza kancası!

    Beşiktaşlı yıldıza İspanyol kancası!

    Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:43
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