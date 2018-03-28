Beşiktaş, Alanyaspor'a hazırlanıyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda milli takımlarda olan Talisca, Vida, Tosic, Medel, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Çalışmalar yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:29
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Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
aslan fb ye balotelli gelmesi gerekir. joker santrafor.sağ kanat sol kanattada oynuyor. tam forvet
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Robben geliyor!
Toplam 6
Yorum
ali robbende gelse aykut hoca defans yap der.robben fb de oynayamaz çünkü robben serbest oynamayı sever evirir çevirir maçı kazanır.
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 1
Yorum
aslan oynamadığı maçlar ücretinden düşülmelidir.
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