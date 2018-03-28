Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda milli takımlarda olan Talisca, Vida, Tosic, Medel, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Çalışmalar yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.