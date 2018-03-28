Beşiktaş, Alanyaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    , 'a hazırlanıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda milli takımlarda olan , Vida, Tosic, , Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Çalışmalar yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    , hazırlıklarına yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:29
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