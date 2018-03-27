Brahimi bombası!
Son yıllarda yaptığı yıldız transferlerle dünyada adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bu kez de Porto'nın Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi'ye kanca attı. Sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli ayrıldı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:09
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 2
Yorum
rte defansif denedin kaybettin atak oyun dene kazanırsın valbuena,guilano,ekici serbest oynat bak en az 3 gol 3 puan garanti.hücum pres.
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Cimbom'a kelepir yetenek!
Toplam 2
Yorum
ÇÖP Bu adamda iş yok. Videolarda futbolcuların en iyi hallerini gösterirler ama videoda bile çöp. Bunu alana kadar Neilton var. Onu izleyin hele
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
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