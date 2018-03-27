A Spor yorumcusu Turgay Demir, Talisca ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
A Spor yorumcusu Turgay Demir'in açıklamaları:
"Beşiktaş, Nisan ayının sonuna kadar 21 milyon Euro'yu bulamaz, bulsa da Talisca'ya veremez."
"Talisca, bu sene Beşiktaş'ta son sezonunu oynuyor. Çok büyük bir olağanüstü gelişme olmazsa..."
"Ben almam. Şundan emin olsunlar ben Talisca'ya 21 milyon Euro vermem, ona vereceğime Yusuf Yazıcı'ya veririm."
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:33
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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Sözleşmeye Arsenal engeli!
Toplam 2
Yorum
bjk Gereksiz bir adam, oynadığı futbol çok zayıf. Bir yandanda fenerle görüşüyor. İyisimi gitsin.
''Beşiktaş, Talisca'ya 21 milyon € veremez!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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