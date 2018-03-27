''Beşiktaş, Talisca'ya 21 milyon € veremez!''

A Spor yorumcusu Turgay Demir'in açıklamaları:

"Beşiktaş, Nisan ayının sonuna kadar 21 milyon Euro'yu bulamaz, bulsa da Talisca'ya veremez."

"Talisca, bu sene Beşiktaş'ta son sezonunu oynuyor. Çok büyük bir olağanüstü gelişme olmazsa..."

"Ben almam. Şundan emin olsunlar ben Talisca'ya 21 milyon Euro vermem, ona vereceğime Yusuf Yazıcı'ya veririm."