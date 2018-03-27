''Beşiktaş, Talisca'ya 21 milyon € veremez!'' – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    '', 'ya 21 milyon € veremez!''

    ''Beşiktaş, Talisca'ya 21 milyon € veremez!''

    A Spor yorumcusu Turgay Demir, ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    A Spor yorumcusu Turgay Demir'in açıklamaları:

    ", Nisan ayının sonuna kadar 21 milyon Euro'yu bulamaz, bulsa da 'ya veremez."

    "Talisca, bu sene Beşiktaş'ta son sezonunu oynuyor. Çok büyük bir olağanüstü gelişme olmazsa..."

    "Ben almam. Şundan emin olsunlar ben Talisca'ya 21 milyon Euro vermem, ona vereceğime Yusuf Yazıcı'ya veririm."

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:33
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