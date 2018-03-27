Ankara'da Beşiktaş Hatıra Ormanı

Açılışa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse, BEGİKAD Başkanı İlker Bayram, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşayabilmenin en önemli unsurlarından bir tanesinin huzur ve barış ortamı olduğunu belirterek, "Barış ortamı içinde yaşarken de çevrenizde yaşayabilecek bir alan kalmamış ise onun da kıymeti kalmıyor. Çevreci olmamız, gelecek nesillere güzel bir dünya ve ülke bırakabilmek adına çok önemlidir." dedi.

Ormanların sayısının artması temennisinde bulunan Çebi, "Ormanlarımızın artması ve bunlarla ilgili yapılacak her türlü çalışmanın içinde bulunmaktan, bir Beşiktaşlı olarak mutluyum. Umarım ki bunlar artarak devam eder. Beşiktaşlı değerlerimizin isimleriyle oluşturacağımız ormanların artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise sevdalarının halka hizmet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin güzide kulübü Beşiktaş'ın Yenimahalle'de isminin yaşatılacağı, şehir merkezinde bir ormanın fidanlarının dikilme töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

Göreve başladığı günden itibaren harcadığı her kuruşa imza atarken halkın ne kadarı bundan faydalanıyor diye baktığını dile getiren Yaşar, şunları söyledi:

"Halkımıza bir faydası olmayacak kör kuruşa imza atmadım, atmayacağım. 200'ün üzerinde parkı ve yeşil alanı Yenimahalle'ye kazandırdık. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Kimseyi ayırt etmedik, ötekileştirmedik. Anadolu erenlerinin, Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bektaşi Veli'nin diline ihtiyaç var. Biz, Yenimahalle'de bunu gerçekleştirdik. Her mahalleyi eşit hale getireceğimizin sözünü verdik, getirdik. Bu fidanları Beşiktaşlı arkadaşlarımız getirdi, biz dikiyoruz, sizler ve çocuklarınız koruyacak."

BEGİKAD Başkanı İlker Bayram ise derneklerinin kuruluşunun üzerinden henüz 8 ay geçmesine rağmen yaptıkları faaliyetlerle Beşiktaş'ın bayrağını dalgalandırarak hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın destekleriyle Ankara'da ilk kez Beşiktaş Hatıra Ormanı açmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bayram, "Kendileri, bize lütufta bulundular, çok kısa bir zamanda yakın bir bölgede de Süleyman Seba Ormanı açacağız, bu nedenle başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Beşiktaşlılığımızın yanı sıra çok da iyi bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Beşiktaş armamızla birlikte sporunun birçok alanı ile eğitim ve öğretime de katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 450 fidanın ekildiği alanın açılışı yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.