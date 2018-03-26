Pastore açık kapı bıraktı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Pastore açık kapı bıraktı

    Pastore açık kapı bıraktı

    Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan 'in yıldızı Javier Pastore, İspanyol radyosu Onda Cero'ya geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

    Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan 'in yıldızı Javier Pastore, İspanyol radyosu Onda Cero'ya geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların 'nın alternatifi olarak düşündüğü iddia edilen yıldız futbolcu, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "'de artık bir döngünün sonuna geldim. Kulüple yalnızca 1 yıllık sözleşmem kaldı ve ne olacağını ben de bilmiyorum."
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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