Elinizi çabuk tutun – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Elinizi çabuk tutun

    Elinizi çabuk tutun

    Orman’ın isteğiyle ’a gelen Vos’un, Ozi’nin yeni sözleşmesi için şartlarını sunup “Kararınızı bir an önce verin” dediği iddia edildi

    'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeri Kees Vos, 'ın talebiyle 'a gelerek ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Hollandalı menajerin Oğuzhan için isteklerini sunduğu ve pek çok yabancı takımın milli futbolcunun peşinde olduğunu söylediği bildirildi. Marsilya, Everton, Milan, Lazio ve gibi takımların isimlerini sayan Vos'un, "Taleplerimiz doğrultusunda bir an önce kararınızı verin. Biz de yol haritamızı çizelim. Oğuzhan'la 'den de ilgilenen bazı takımlar var" diyerek topu siyah-beyazlı yönetime attığı kaydedildi. Hollandalı menajerin ayrıca 25 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde teknik direktörü 'le de bir araya gelip transfer şartlarını görüştüğü ileri sürülmüştü.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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