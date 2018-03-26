Cenk Tosun için Klaassen’e hayır – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    için Klaassen’e hayır

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> için Klaassen’e hayır

    'un transfer görüşmeleri sırasında Everton'ın 'a takasta 'i önerdiği ortaya çıktı…

    'un transfer görüşmeleri sırasında Everton'ın 'a takasta 'i önerdiği ortaya çıktı… Fenerbahçe'nin ara dönemde ısrarla istediği 25 yaşındaki Hollandalı orta sahayı Cenk'in bonservisinin bir kısmı için teklif eden İngiliz ekibine 'nin "Söz konusu bile değil" sözleriyle kesin bir ret yanıtı verdiği ifade edildi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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