Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Beşiktaş yönetimi, İspanyol kaleci Fabri'de mutlu sona ulaştı. Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'tan sonra Fabri ile de uzun süreli sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 30 yaşındaki İspnayol kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:20
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Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza...
Toplam 4
Yorum
transfercan vefa örnegi olur ama seneye atiba ilk 11 de hayatta oynayamaz kaliteli orta saha takviyeleri sart.Sag bek forvet kacinilmaz trezequet gelsin
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Toplam 3
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Toplam 6
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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