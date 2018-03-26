Anlaşma tamam! 5 yıllık imza – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Anlaşma tamam! 5 yıllık imza

    Anlaşma tamam! 5 yıllık imza

    Beşiktaş yönetimi, İspanyol kaleci Fabri'de mutlu sona ulaştı. Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'tan sonra Fabri ile de uzun süreli sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 30 yaşındaki İspnayol kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:20
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