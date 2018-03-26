Anlaşma tamam! 5 yıllık imza

Beşiktaş yönetimi, İspanyol kaleci Fabri'de mutlu sona ulaştı. Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'tan sonra Fabri ile de uzun süreli sözleşme imzalamak isteyen siyah beyazlılar, 30 yaşındaki İspnayol kaleci ile prensip anlaşmasına vardı.