Pepe olmayınca işler zorlaşıyor – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    olmayınca işler zorlaşıyor

    Pepe olmayınca işler zorlaşıyor

    Teknik  direktör , ve Q7'nin yokluğunun 'a olumsuz yansıdığını söyledi.

    Teknik direktör , ve Q7'nin yokluğunun 'a olumsuz yansıdığını söyledi. Kurtar, "Başakşehir maçında savunmada Pepe'nin hücumda Quaresma'nın olmaması Beşiktaş'a 3 pu an kaybettirdi. Onların boşluğunu dolduramadılar" yorumunu yaptı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:52
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