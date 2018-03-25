Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Önümüzdeki sezon için 1 milyon Euro ücret alacak olan Kanadalı futbolcunun performansı sonraki yılı belirleyecek.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:10
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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