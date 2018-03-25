Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza... – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza...

    Anlaşma sağlandı! 1+1 yıllık imza...

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Önümüzdeki sezon için 1 milyon Euro ücret alacak olan Kanadalı futbolcunun performansı sonraki yılı belirleyecek.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:10
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