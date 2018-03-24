Talisca giderse o gelecek! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    giderse o gelecek!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> giderse o gelecek!

    Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazanırken, en çok merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın durumu oldu.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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