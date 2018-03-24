Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, MLS'in web sitesine açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta süre bulamamasına rağmen ülkesinin milli takımına çağrılan genç oyuncu, Beşiktaş gibi her mevkide kaliteli oyuncuları olan oturmuş bir takıma transfer olmasının riskli bir karar olup olmadığı şeklindeki soruya, Burada forma rekabeti yüksek ancak çok çalışıyorum. Önümüzde zorlu maçlar var. Ben de süre bulmak istiyorum şeklinde cevap verdi.
Kanadalı takım arkadaşı Atiba'nın da ona uyum süreci açısından çok yardımcı olduğunu belirten oyuncu Bu sene yeniden şampiyon olmak istiyoruz dedi.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:56
-
Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
6bahçe olamaz ,,istatistik olarak zaten zor
-
Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
eyy fenerliler. volkan demirelle asla şampiyon olamayız..1. madde bu..aklınıza kazıyın.
-
Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Toplam 36
Yorum
yazıktır fenerlinin paralarına. GS. Maçlarının kaplanı nedense diğer tüm maçlar da yavru kedi gibi..BJK maçlarında da kırmızı. ne diye milyonlar verip kontrat uzatıyonuz..?
Larin'den Şenol Güneş'e mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.