Larin'den Şenol Güneş'e mesaj – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'den Şenol Güneş'e mesaj

    Larin'den Şenol Güneş'e mesaj

    'ın oyuncusu Cyle , MLS'in web sitesine açıklamalarda bulundu.

    'ta süre bulamamasına rağmen ülkesinin milli takımına çağrılan genç oyuncu, Beşiktaş gibi her mevkide kaliteli oyuncuları olan oturmuş bir takıma transfer olmasının riskli bir karar olup olmadığı şeklindeki soruya, Burada forma rekabeti yüksek ancak çok çalışıyorum. Önümüzde zorlu maçlar var. Ben de süre bulmak istiyorum şeklinde cevap verdi.

    takım arkadaşı Atiba'nın da ona uyum süreci açısından çok yardımcı olduğunu belirten oyuncu Bu sene yeniden şampiyon olmak istiyoruz dedi.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:56
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