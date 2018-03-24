Fabri ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştiri alsa da kalesinde güven veren kaleci Fabri'nin 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı yönetim henüz bir sonuç alamadı.



Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da bulunan Fabri'nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen ücret konusunda uzlaşmaya varamadı.

Menajer Efraim toplantılarda şunları söyledi:



"Fabri buraya bonservisi olmadan ve sizin istediğiniz şartlarda geldi. ldığı ücret bütün yabancılardan az bu konuda sizden anlayış bekliyoruz." İspanyol eldivenin menajerinin yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.



BAŞKAN ÇÖZECEK

Bu istek Beşiktaş kanadından olumlu karşılanmazken konunun başkan Fikret Orman ile yapılacak görüşmeden sonra çözüleceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol eldivenin ücretini iyileştireceği ve orta yolun bulunacağı belirtildi. (Habertürk)