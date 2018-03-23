Talisca'nın yerine Alman yıldız – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Talisca'nın yerine Alman yıldız

    Talisca'nın yerine Alman yıldız

    Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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