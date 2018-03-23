Talisca transferi kafaları karıştırdı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    transferi kafaları karıştırdı

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> transferi kafaları karıştırdı

    'ta Anderson tartışması iyice alevlendi...

    'ta Anderson tartışması iyice alevlendi... Brezilyalı yıldızın bonservisi için Benfica'ya 21 milyon euro ödenirse karşılığının alınıp alınamayacağı sorgulanmaya başlandı. Avrupa'da tarzı oyunculara ödenen rakamlar araştırılırken; Avrupa'nın devlerinin '10 numaralara' eskisi kadar itibar etmediği ve para ödemediği bilgisi ortaya çıktı. Örneğin Ajax, Ziyech'e 11 milyon euro ödedi; Hollanda'da 8 gol ve 12 asistle oynadı, talibi yok.. Yine Ajax, Davy Klaasen'i Everton'a 27 milyon euro'ya sattı, oyuncu adeta kayboldu gitti...
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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