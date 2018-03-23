Pepe’nin durumu yüzleri güldürdü – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’nin durumu yüzleri güldürdü

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>’nin durumu yüzleri güldürdü

    İzin alarak ülkesine giden 'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü.

    maçına cezalı üç yıldızı Adriano, Medel ve Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak 'ta, izin alarak ülkesine giden 'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun 8 gün sonraki maça kadar hazır olacağı belirtilirken; sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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