Negredo maske ile çalıştı!
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, 31 Mart Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarının ardından minik kale maç yapıldı ve şut idmanı ile antrenman sona erdi.
Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Alvaro Negredo, çalışmaya özel maske ile katıldı.
İdmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:28
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
Negredo maske ile çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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