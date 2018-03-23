Negredo maske ile çalıştı! – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Negredo maske ile çalıştı!

    Negredo maske ile çalıştı!

    , Aytemiz Alanyaspor ile 'in 27. haftasında, 31 Mart Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre teknik direktör yönetiminde BJK 'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

    Pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmalarının ardından minik kale maç yapıldı ve şut idmanı ile antrenman sona erdi.

    maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Alvaro Negredo, çalışmaya özel maske ile katıldı.

    İdmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

    hazırlıklarına yarın devam edecek.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo maske ile çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN