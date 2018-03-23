Fabri ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ta Fabri'nin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, İspanyol file bekçisinin menajeriyle yaptığı görüşmelerin detayları ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta zaman zaman eleştiri alsa da kalesinde güven veren kaleci Fabri'nin 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı yönetim henüz bir sonuç alamadı.
Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da bulunan Fabri'nin menajeri Efraim ve avukatı Vicente Montes ile görüşen yöneticiler sözleşmenin süresi ve istenilen ücret konusunda uzlaşmaya varamadı.
Menajer Efraim toplantılarda şunları söyledi:
"Fabri buraya bonservisi olmadan ve sizin istediğiniz şartlarda geldi. ldığı ücret bütün yabancılardan az bu konuda sizden anlayış bekliyoruz." İspanyol eldivenin menajerinin yıllık 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.
BAŞKAN ÇÖZECEK
Bu istek Beşiktaş kanadından olumlu karşılanmazken konunun başkan Fikret Orman ile yapılacak görüşmeden sonra çözüleceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol eldivenin ücretini iyileştireceği ve orta yolun bulunacağı belirtildi. (Habertürk)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:56
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Kazanmaya alışacağız
Toplam 1
Yorum
Kazanmaya alışacağız. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI BÖYLE HAKEM AVRUPADA DA BULURSANIZ
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Yeni yılda yeni sayfa
Toplam 1
Yorum
Yeni yılda yeni sayfa. hakemler eski. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI. AYNI 2Lİ GS MAÇINDA DA CEZALI OLACAK MI?
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Golcün kadar konuş!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR BU İŞİN CILKI ÇIKTI ARTIK KADIKÖYDE BİLE HAKEMLER DOĞRUYOR.AZİZ BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRTAMIYORSAN ÇEK GİT VEYA TAKIMI LİGDEN ÇEKİN YETER YA
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