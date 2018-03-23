Beşiktaş'tan sonra Everton'da takım arkadaşı oluyorlar! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'tan sonra 'da takım arkadaşı oluyorlar!

    Beşiktaş'tan sonra Everton'da takım arkadaşı oluyorlar!

    Gazetesi, ’u renklerine bağlayan ’ın şimdi de için devreye girdiği ve her maça gözlemci gönderdiğini yazdı

    İNGİLİZ ekipleri, 'ın genç yıldızı 'u izlemeye devam ediyor. Bu takımların başında da, devre arasında rekor bir ücretle (22 milyon euro) 'un renklerine bağlayan olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'taki geleceği hakkında son günlerde birçok haber yapılan Oğuzhan Özyakup ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. 'da yer alan habere göre; Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un gözlemcilerinin bir süredir Oğuzhan'ın forma giydiği tüm maçlara gözlemci göndererek, başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.

    ARAMIZDA BiR ANLAŞMAZLIK YOK
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ın Beşiktaş'taki durumu ise halen netlik kazanmış değil. Başkan Orman, "Oğuzhan evladımız. Para ya da başka bir konuda anlaşmazlık yok. Zamanı geldiğinde imzalar atılır, konu çözülür. Kaldı ki Oğuzhan da milli maç arasından sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Beşiktaş taraftarı bu konuda rahat olsun, sorun olmaz" ifadesini kullandı. Bu arada Oğuzhan'ın devre arasında sözleşme imzaladığı, ancak 'in %30'luk payı nedeniyle bunun açıklanmadığı da iddialar arasında.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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