Beşiktaş'tan sonra Everton'da takım arkadaşı oluyorlar!

The Sun Gazetesi, Cenk Tosun’u renklerine bağlayan Everton’ın şimdi de Oğuzhan Özyakup için devreye girdiği ve her maça gözlemci gönderdiğini yazdı
İNGİLİZ ekipleri, Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup'u izlemeye devam ediyor. Bu takımların başında da, devre arasında rekor bir ücretle (22 milyon euro) Cenk Tosun'un renklerine bağlayan Everton olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'taki geleceği hakkında son günlerde birçok haber yapılan Oğuzhan Özyakup ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. The Sun'da yer alan habere göre; Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un gözlemcilerinin bir süredir Oğuzhan'ın forma giydiği tüm maçlara gözlemci göndererek, başarılı oyuncuyu yakın takibe aldığı belirtildi.
ARAMIZDA BiR ANLAŞMAZLIK YOK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ın Beşiktaş'taki durumu ise halen netlik kazanmış değil. Başkan Orman, "Oğuzhan evladımız. Para ya da başka bir konuda anlaşmazlık yok. Zamanı geldiğinde imzalar atılır, konu çözülür. Kaldı ki Oğuzhan da milli maç arasından sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Beşiktaş taraftarı bu konuda rahat olsun, sorun olmaz" ifadesini kullandı. Bu arada Oğuzhan'ın devre arasında sözleşme imzaladığı, ancak Arsenal'in %30'luk payı nedeniyle bunun açıklanmadığı da iddialar arasında.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Beşiktaş'tan sonra Everton'da takım arkadaşı oluyorlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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