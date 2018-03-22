Şampiyonluk şansımız %30 – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Şampiyonluk şansımız %30

    Şampiyonluk şansımız %30
    'ın eski yöneticisi , şampiyonluk oranlarının son hafta değiştiğini söyledi. "'i yenseydik %51 diyecektim ama şimdi biraz zorlanacağız" diyen Keçeli, "G.Saray'ın şansı %35 ise, Beşiktaş'ın şansı da %30. Bütün maçlarımızı kazanıp, G.Saray'ın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz" yorumunu yaptı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:35
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