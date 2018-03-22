Orman Katar'a o isim için gitti! Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Orman Katar'a o isim için gitti! Arap Messi'nin peşinde

    Orman Katar'a o isim için gitti! Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti..

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:50
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