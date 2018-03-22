Oğuzhan’dan Güneş övgüsü – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    ’dan Güneş övgüsü

    Oğuzhan’dan Güneş övgüsü
    'le arası bozuk olduğu için forma bulamadığı iddia edilen , tüm bu iddiaları adeta taca çıkardı. Oğuzhan, katıldığı bir canlı yayında hocası için, "Hiç bir zaman hak yemez, o kadar dürüst biri. Bazı insanlar bazı şeyleri söyleyemez. Ama hocamız çok direkt, ne düşündüğünü direkt söyleyen bir isim. İki sene üst üste şampiyon olduk. Ama bizim hala aç olmamız, Şenol hocanın maharetidir" dedi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:34
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