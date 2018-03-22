Oğuzhan imzayı çoktan attı! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Oğuzhan imzayı çoktan attı!

    Oğuzhan imzayı çoktan attı!

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup'la 6 ay önce sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:52
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