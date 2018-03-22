Oğuzhan imzayı çoktan attı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup'la 6 ay önce sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:52
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 2
Yorum
Bizans Oyunları Başakşehirle haksız rekabet yaratılıyor. Galatasarayın tüm oyuncularını hergün gönderip yerine transfer yapıyorsunuz. Sadece siz değil tüm
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G.Saray’ı bekliyorum
Toplam 1
Yorum
Gslı Bizde sizi bekliyoruz..Gelde taraftar gör..
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR ARTIK HAKEMLER KADIKÖYDE BİLE BİZİ ÇEKİNMEDEN DOĞRUYORLAR.PİYON OLARAK KULLANILMAKTAN BIKTIK HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRTAMAYAN BAŞKAN OLMAMALI
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