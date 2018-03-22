Oğuzhan Beşiktaş'la sözleşme imzalamış – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Oğuzhan 'la sözleşme imzalamış

    Oğuzhan Beşiktaş'la sözleşme imzalamış

    takımlarından ’ın 'la 6 ay önce sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Sözleşmesini 5 yıl uzatan yıldız futbolcunun sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

    Bazı çevreler, 'un bu sezon bekleneni verememesini, Mayıs ayında bitecek sözleşmesinin henüz yenilenmemiş olmasına bağlarken, yıldız futbolcunun 6 ay önce 'la mukavele imzaladığı ortaya çıktı. Sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşmaya "Evet" diyen Oğuzhan'ın sözleşmesinin siyah-beyazlı kulübün kasasında olduğu, 'in bonservisindeki yüzde 30'luk payı nedeniyle henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunulmadığı belirtildi. Oğuzhan bir süre önce yaptığı açıklamada, sözleşme konusunda herhangi bir problem olmadığını dile getirmiş ancak kamuoyunda henüz anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin devam ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. (Sabah)

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:31
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