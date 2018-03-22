Oğuzhan Beşiktaş'la sözleşme imzalamış
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın Oğuzhan Özyakup'la 6 ay önce sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Sözleşmesini 5 yıl uzatan yıldız futbolcunun sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
Bazı çevreler, Oğuzhan Özyakup'un bu sezon bekleneni verememesini, Mayıs ayında bitecek sözleşmesinin henüz yenilenmemiş olmasına bağlarken, yıldız futbolcunun 6 ay önce Beşiktaş'la mukavele imzaladığı ortaya çıktı. Sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşmaya "Evet" diyen Oğuzhan'ın sözleşmesinin siyah-beyazlı kulübün kasasında olduğu, Arsenal'in bonservisindeki yüzde 30'luk payı nedeniyle henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunulmadığı belirtildi. Oğuzhan bir süre önce yaptığı açıklamada, sözleşme konusunda herhangi bir problem olmadığını dile getirmiş ancak kamuoyunda henüz anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin devam ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. (Sabah)
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:31
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 4
Yorum
kaansnn Senin orta sahandaki adamlar olmadan (Ndiaye Fernando Belhanda (iki maç yedekti) ) Terim başardı. Derbide sen olsan 5 yerdik !!!
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA YA ALTARNATİF ARANMALIDIR GS YA EN AZ MUSLERA AYARINDA BİR TÜRK KALECİ ALINMALIDIR. BU KALECİ MUSLERA İLE REKABET EDEBİLİR OLMALIDIR. İŞTE BU DURUMLAR İÇİN.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
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