Kartal yeni 'Atiba'sını buldu! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Kartal yeni 'Atiba'sını buldu!

    Kartal yeni 'Atiba'sını buldu!

    2. Lig 'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, 'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan 'ın radarına girdi.

    İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, "Beyaz Atiba" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

    Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, 'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:17
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