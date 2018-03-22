Kartal yeni 'Atiba'sını buldu!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan Beşiktaş'ın radarına girdi.
İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, "Beyaz Atiba" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.
Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:17
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Onur Kıvrak özel çalışıyor
Toplam 5
Yorum
koçbey Onur'un degajları hiç iyi değil.Top zor geçiyor orta alanı.Topu oyuna sokma konusunda sıkıntıları var yan top zaafına hiç değinmiyorum bile
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 7
Yorum
Mert Böyle dik kafalı ve sabit fikirli olursan daha çok takım değiştirirsin.
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İstikrarın adı Yusuf Yazıcı
Toplam 1
Yorum
Mustafaerdem61 Yusuf Yazıcı, eğer hayal gücünü kullanıp, oynadığın futbolu sanat haline getirirsen seyrine doyum olmayan bir futbolcu olursun.
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