Kartal yeni 'Atiba'sını buldu!

İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, "Beyaz Atiba" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





