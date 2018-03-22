Kartal avlayamıyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Kartal avlayamıyor

    Kartal avlayamıyor

    , yönetiminde gol sayısı olarak en kötü sezonunu yaşıyor İlk yıl 26 maçta 57, ikinci yıl 50 gol atan ; bu sezon 47 golde kaldı

    Süper Lig'de 50 puanla üçüncü sırada bulunan , yönetiminde hücumda en etkisiz sezonunu yaşıyor. , yönetiminde hücumdaki en coşkulu sezonunu 2015-16'da yaşadı. Güneş'in ilk sezonundaki 26 karşılaşmada rakip fileleri 57 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 9 maçta 3 ve üzerinde gol attı. Güneş'in ilk sezonunda sadece 2 maçı gol atamadan tamamlayan Beşiktaş, 7 müsabakada bir, 8 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon 26 karşılaşmada 50 gol kaydeden Beşiktaş, 7 mücadeleyi 3 ve üzerinde goller atarak kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı futbol takımı, geçen sezon sadece 2 maçta gol atmayı başaramazken, 9 mücadeleyi bir, 8 karşılaşmayı 2 gol atarak tamamladı. Bu sezon 47 gol atan siyah-beyazlı ekip, gollü galibiyetler almakta da zorlandı. Beşiktaş, şu ana dek 5 maçta 3 ve üzerinde gol atabildi. Bu sezonki 3 karşılaşmayı gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta 1, 10 mücadelede de 2 gol kaydetti.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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