Fikret Orman'dan Katar çıkarması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti.
Başkan Fikret Orman ilk olarak Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'i makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların 'Come to Besiktaş' kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Orman, ziyaretin sonunda Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman, ''Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş'ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık'' ifadelerini kullandı.
Katar'daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman'ın Katar'daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve işbirliği görüşmelerinde bulunacak.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:33
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Lazio Nani’yi yolluyor
Toplam 6
Yorum
Engindeniz Fenerbahçe kaçan hangi futbolcunun peşinden koştu havuz
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Gittiğin gibi geri dönersin
Toplam 1
Yorum
bjk Ne güzel öğüt vermiş adam ama haber başlığına bakarsak kavga çıkmış :)
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"Bir ihtimal daha var"
Toplam 4
Yorum
Gslı Sana birşey diyeyim mi istersen bu şekilde şampiyon ol..Gerçek Fb li arkadaşlarım pek senden hoşlanmıyor..Durum bu..Sene sonu gidicisin..
Fikret Orman'dan Katar çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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