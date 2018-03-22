Fikret Orman'dan Katar çıkarması – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'dan çıkarması

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'dan <a href="/index/katar?id=fb105f0d-9000-4868-97d3-2784aa085b91" class="" rel="tag">Katar</a> çıkarması

    Başkanı , milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için 'a gitti.

    Başkan ilk olarak Savunma Bakanı Khalid Bin 'i makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların 'Come to Besiktaş' kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Orman, ziyaretin sonunda Khalid Bin 'e imzalı forması hediye etti. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan , '' Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile 'ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık'' ifadelerini kullandı.

    Katar'daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman'ın Katar'daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve işbirliği görüşmelerinde bulunacak.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:33
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