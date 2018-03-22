Cenk Tosun verilen destekten memnun – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    verilen destekten memnun

    Cenk Tosun verilen destekten memnun

    takımlarından Everton'da forma giyen , kariyerindeki yeni dönemde sadece 'ı değil, 'yi temsil ettiğini söyledi.

    Everton sosyal medya hesabına konuşan 26 yaşındaki milli futbolcu, "Burada sadece taraftarını değil, bütün ülkemi, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Bursasporlu, Trabzonsporlu, bütün takımların taraftarlarını gururlandırmaya çalışıyorum. Sadece Beşiktaş'ı değil, güzel ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Futbolseverlerin kendisine verdiği desteğin öz güvenini artırdığını belirten , "Bunu maça da yansıtabiliyorum. İlk günden beri çok güzel mesajlar geliyor. Desteklerini eksik etmesinler, onları çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle ligdeki son üç maçında dört kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:27
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