Cenk Tosun verilen destekten memnun
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun, kariyerindeki yeni dönemde sadece Beşiktaş'ı değil, Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.
Everton Türkiye sosyal medya hesabına konuşan 26 yaşındaki milli futbolcu, "Burada sadece Beşiktaş taraftarını değil, bütün ülkemi, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Bursasporlu, Trabzonsporlu, bütün takımların taraftarlarını gururlandırmaya çalışıyorum. Sadece Beşiktaş'ı değil, güzel ay-yıldızlı bayrağımızı temsil ediyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolseverlerin kendisine verdiği desteğin öz güvenini artırdığını belirten Cenk Tosun, "Bunu maça da yansıtabiliyorum. İlk günden beri çok güzel mesajlar geliyor. Desteklerini eksik etmesinler, onları çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle ligdeki son üç maçında dört kez rakip fileleri havalandırdı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:27
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 4
Yorum
kaansnn Senin orta sahandaki adamlar olmadan (Ndiaye Fernando Belhanda (iki maç yedekti) ) Terim başardı. Derbide sen olsan 5 yerdik !!!
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA YA ALTARNATİF ARANMALIDIR GS YA EN AZ MUSLERA AYARINDA BİR TÜRK KALECİ ALINMALIDIR. BU KALECİ MUSLERA İLE REKABET EDEBİLİR OLMALIDIR. İŞTE BU DURUMLAR İÇİN.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
Cenk Tosun verilen destekten memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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