Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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