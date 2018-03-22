Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , milli aradan sonra ’in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    , milli aradan sonra 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK 'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

    Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ile sona erdi.

    , hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN