Hedef 4 maçta 12 puan
Başakşehir deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayarak sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, milli maç arasının ardından hedefini ilk 4 lig maçı olarak belirledi. G.Saray ile deplasmanda oynanacak olan derbiye kadar Alanya, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatya ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca Akhisar ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray mücadelesine kadar bu rakipler karşısında puan kaybı yaşamak istemeyen siyahbeyazlılar, 12 puan topladığı takdirde puan durumundaki yerinin değişeceğini düşünüyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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