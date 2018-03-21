Hedef 4 maçta 12 puan

Başakşehir deplasmanında sezonun en kötü futbolunu oynayarak sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, milli maç arasının ardından hedefini ilk 4 lig maçı olarak belirledi. G.Saray ile deplasmanda oynanacak olan derbiye kadar Alanya, Göztepe, Akhisar ve Yeni Malatya ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçlardan yalnızca Akhisar ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray mücadelesine kadar bu rakipler karşısında puan kaybı yaşamak istemeyen siyahbeyazlılar, 12 puan topladığı takdirde puan durumundaki yerinin değişeceğini düşünüyor.