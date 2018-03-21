Fellaini’ye 3 yıllık teklif!
Fransız kulübü, ismi Galatasaray ve Beşiktaş’la anılan Belçikalı orta alan oyuncusuyla resmen masaya oturdu.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:05
-
F.Bahçe'de Vincent Janssen hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
fbcan Fenerbahçe sağlık ekibi çok iyi çalışıyor maşallah nazar değmesin. Az daha tedaviye devam etseydiniz sezon bitseydi bi önce
-
4 yıllık sözleşme istiyor
Toplam 4
Yorum
fbcan Volkan Türkiye'de yetişen en değerli kalecilerden ama Buffon Dünya'nın sayılı kalecilerinden biri. Buffon bile lafı abartılı olmuş
-
Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 23
Yorum
Aslan İstatistik bazıları en çok şut çeken niye yok acaba !?
Fellaini’ye 3 yıllık teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.