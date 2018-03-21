Fellaini’ye 3 yıllık teklif! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Fellaini’ye 3 yıllık teklif!

    Fellaini’ye 3 yıllık teklif!

    kulübü, ismi Galatasaray ve ’la anılan orta alan oyuncusuyla resmen masaya oturdu.

    Sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Marouane Fellaini'nin ismi bir süredir Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyordu. Özellikle İngiliz basını, iki kulübümüzün de Belçikalı yıldızla çok yakından ilgilendiğini yazıyordu. Fakat dün Fransa'dan flaş bir haber geldi. Son yıllarda yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken PSG, Fellaini'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız basını yapılan teklifin ekonomik şartlarının oldukça iyi olduğunu da vurguladı.(Takvim)
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:05
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