Evdeki hesap yine tutmadı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Evdeki hesap yine tutmadı

    Evdeki hesap yine tutmadı

    Şenol Güneş'i maçında hayal kırıklığına uğratan isimlerden biri de oldu.

    Şenol Güneş'i maçında hayal kırıklığına uğratan isimlerden biri de oldu. Tecrübeli teknik adamın 60 dakika sahada tuttuğu Tolgay bu süre içinde sadece 7 kez üçüncü bölgede topla buluşabildi. Yerine giren Oğuzhan ise son yarım saatte 20 kez üçüncü bölgede topla oynadı. Bu arada Negredo da 90 dakikada üçüncü bölgede sadece 10 kez topa temas edebildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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