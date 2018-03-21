Biz sampiyon olacagız – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Biz sampiyon olacagız

    Biz sampiyon olacagız

    Başkanı Orman, “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.’ Başakşehir’e yenildik ama biz bu şampiyonluğu alacağız” dedi

    Başkanı , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki akşam düzenlenen 115'nci yıl kutlamalarına katıldı. Orman, Başakşehir karşısında şansız değil, iyi olmadıkları için yenildiklerini ifade etti. Önlerine bakacaklarını kaydeden Fikret Orman, "Önümüzde daha sekiz maç var. Çok sular geçer altından. Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. "'ün dediği gibi, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.' Başakşehir'e yenildik ama biz bu şampiyonluğu alacağız. hocamızla birlikte kazanacağız" dedi. Taraftarlarla beraber olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Orman, "Maç kaybetmiş olabiliriz ama biz sizlerle birlikte şampiyon olacağız, birlik olacağız" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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